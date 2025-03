Dilei.it - Anticipazioni The Voice Senior del 7 marzo: continuano le Blind Audition, i coach pronti a tutto

Torna Thestasera con il terzo appuntamento: il programma di successo condotto da Antonella Clerici è pronto ancora una volta a farci emozionare con le storie dei protagonisti scelti per le. Come sempre, c’è una giuria did’eccezionea “giudicare” e lottare tra loro per aggiudicarsi il talento della serata, composta da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa.Thedella puntata del 72025Dopo la prima e la seconda puntata, è il momento di andare avanti e stasera venerdì 72025 torna The: il talent show vede al centro le voci over 60, che emozionano non solo con il talento, ma anche con le loro incredibili storie. A condurre c’è la meravigliosa Antonella Clerici, affiancata daiArisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Berté.