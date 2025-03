Movieplayer.it - Anora: l'incredibile fortuna avuta da Sean Baker che ha trovato su internet la villa dell'oligarca

Leggi su Movieplayer.it

Il regista ha concepito la sua opera premio Oscar come se fossero "due film in uno" in cui, per la prima parte, era fondamentale trovare una location adatta. Conha fatto la storia diventando la prima persona ad aver portato a casa quattro premi Oscar per il lavoro fatto su un singolo film. Dei cinque Oscar vinti, a eccezione logicamente di quello per la Miglior attrice protagonista andato a Mikey Madison, 4 sono andati proprio al filmmaker in qualità di regista, produttore, sceneggiatore e montatorea pellicola. Nonostante quest'aneddotica da annalistica'Academy Award, c'è un paradosso: malgrado i tanti riconoscimenti si tratta di un film pochissimo visto. In Italia, l'incasso è ben al di sotto del milione di euro e, a livello globale, parliamo di .