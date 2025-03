Ilrestodelcarlino.it - Anniversario e derby: la Nord si fa sentire

Oggi pomeriggio l’Ancona alzerà il velo sulle iniziative che metterà in campo in occasione del centoventesimo compleanno del calcio anconetano, anche se è già passato. Lo spettacolo, quello che ha lasciato tutti a bocca aperta, è venuto ancora una volta dalla Curva, protagonista come in tante altre circostanze, che nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, dopo essersi radunata in sede alle Grazie, ha organizzato e messo in scena una meravigliosa coreografia con fumogeni rossi e fuochi d’artificio con cui ha colorato il Guasco lungo le curve che portano al duomo. La notte anconetana s’è accesa improvvisamente, immortalata dagli smartphone dal lungomare Vanvitelli come dall’arco Clementino, e i video della coreografia biancorossa nella giornata di ieri hanno raccolto tanti attestati di approvazione sui social.