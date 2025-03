Dailyshowmagazine.com - Annamaria Russo e la sfida di portare “L’Eleganza del Riccio” a teatro

Nuova puntata di Cinema Stories Podcast, questa volta dedicata alcon un’ospite speciale:, regista che ha portato in scenadelalIl Pozzo e il Pendolo di Napoli.In questa conversazione esclusiva, scopriamo i retroscena dell’adattamento teatrale del celebre romanzo di Muriel Barbery, un’opera che esplora il tema della solitudine, della bellezza nascosta e delle maschere sociali. Cosa troverai in questo episodio?L’adattamento teatrale di un bestseller: quali sono state le sfide più grandi?Renée e Paloma sul palco: come dare vita a personaggi così complessi e affascinanti?Ilcome esperienza condivisa: le emozioni che si creano tra attori e pubblicoDal libro alla scena: quali elementi scenici rendono omaggio alla bellezza delle piccole cose?Curiosità e retroscena della produzioneUn’intervista intima e profonda, che racconta il legame trae letteratura e il potere delle storie di emozionare il pubblico.