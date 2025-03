Ilfattoquotidiano.it - Annamaria Furlan, l’ex segretaria Cisl lascia il Pd e passa a Iv: “Disaccordi sui temi del lavoro”. Guerini: “Interrogarsi sulle ragioni”

il Pd perre a Italia viva. Lo ha annunciato la senatrice ed exdellain un’intervista al Corriere della sera: “È una scelta sofferta, maturata dopo una lunga riflessione. Ringrazio le colleghe e i colleghi e laSchlein per questi due anni importanti dima la mia decisione purtroppo non poteva più attendere”, afferma. “Il tema delè per me caratterizzante, rappresenta l’impegno di una vita: purtroppo molto spesso mi sono trovata nel dibattito e nelle scelte che il Pd ha fatto a non condividere alcune impostazioni, penso per esempio al salario minimo legale. Fissare per legge il minimo salariale rischia di indebolire la contrattazione. Per me sono i contratti nazionali firmati da Cgile Uil a definire i minimi salariali”, spiega.