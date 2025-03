Davidemaggio.it - Anna Valle: ecco cosa farà una volta cavalcate Le Onde del Passato

Leggi su Davidemaggio.it

La sua ultima fatica, Ledel, non sta riscuotendo grande successo: la serie di Canale 5, nonostante una sceneggiatura ricca di colpi di scena e un’ambientazione interessante, sta registrando ascolti in calo. Manon avrà tempo di crucciarsene, dal momento che è impegnatissima ed ha già in carnet due nuove produzioni.prossimamente su Canale 5 ne I Segreti della MontagnaDopo le due stagioni di Luce dei Tuoi Occhi e Ledel, di cui questa sera andrà in onda la quarta puntata, l’attrice a marzo si rimetterà nuovamente a lavoro per Canale 5: sarà, infatti, sul set della nuova serie I Segreti della Montagna. Le Dolomiti, tanto care al pubblico di Rai 1 per Un Passo dal Cielo, faranno da sfondo a questa nuova storia, girata in parte anche a Roma, che vedrà accanto all’attrice Daniele Pecci, lontano dalla serialità Mediaset da ben dieci anni (ovvero dai tempi de I Misteri di Laura).