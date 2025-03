Serieanews.com - Anguissa vuole andar via? Il Napoli lo venda: ci sono almeno 3 validi motivi, anzi 4

Leggi su Serieanews.com

Frank Zambosembra aver deciso di lasciarea fine stagione: vi spieghiamo perché è un’ipotesi da tenere in considerazione? Illo: ci4 (Foto: LaPresse) – serieanews.comUna notizia che ha fatto tremare i tifosi del: Frank Zambopotrebbe lasciare il club alla fine della stagione. Un’ipotesi che sembrava impensabile, visto che il camerunense sta vivendo la sua miglior stagione in carriera, ma che ora inizia a prendere forma.La notizia è rimbalzata nei giorni scorsi: il centrocampista non ha ancora deciso se portare avanti le trattative per il rinnovo del contratto perché non è sicuro di voler restare ancora ae starebbe pensando di cambiare aria.Per prima cosa è bene fare un po’ di chiarezza: il contratto dinon è in scadenza.