Oasport.it - Andy Diaz atterra in piedi e vola comodo in finale agli Europei Indoor. Dallavalle al comando nel triplo

Leggi su Oasport.it

ha letteralmente scherzato nelle qualificazioni del salto2025 di atletica leggera, sbrigando la pratica con enorme disinvoltura e senza impegnarsi più di tanto. Il fuoriclasse di origini cubane, bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, si è prodigato in una rincorsa contenuta sulla pedana dell’Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi), ha concesso 5,6 centimetri all’asse di battuta, si è risparmiato nell’hop e nello step e poi ha abbozzato il jump,ndo letteralmente insulla sabbia.Si è nei fatti trattato di un semplice allenamento per il 29enne, che ha piazzato un agevolissimo 16.74 metri andando oltre la norma di qualifica fissata a 16.70. L’allievo di Fabrizio Donato, alla sua seconda apparizione con la ma azzurra dopo quella della scorsa estate ai Giochi, si presenterà tra i grandi favoriti allain programma domani sera e andrà a caccia della meda pesante alla sua prima apparizione in una rassegna continentale al coperto.