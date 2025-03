Tvzap.it - Andrea viene rapita quando aveva 2 anni, dopo 26 anni il colpo di scena: “Ora è tra le braccia del papà”

26ildi: "Ora è tra ledel". Sta facendo commuovere il mondo l'incredibile caso del ritrovamento diMichelle Reyes, la ragazza scomparsa nell'ottobre del 1999era solo una bambina.essere stata sottratta dalla casa del padre, la piccola è rimasta all'oscuro delle sue origini e di parte della sua famiglia per oltre vent'. L'uomo, tuttavia, non si era mai rassegnato all'idea di averla persa e finalmente ora il miracolo è arrivato. Bimba scomparsa nel '99 ritrovata26Questa incredibile vicenda, che sembra più appartenere al mondo della finzione che non alla vita reale, ha visto come protagonista una famiglia residente in Connecticut (Stati Uniti).