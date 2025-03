Andrea Stroppa sbeffeggia Urso | Orgoglio italiano per una missione tutta francese E strizza l’occhio alla partnership Musk-Salvini

Leggi su Open.online

Dopo le accuse frontali a Fratelli d’Italia per il ddl spazio, approvato giovedì 6 marzoCamera,tornacarica contro il governo. L’uomo di Elonin Italia ha usato il suo portavoce preferito – e cioè il social X – per deridere il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo, rispondendo direttamente a un suo post. «Mi unisco ai complimenti del ministro per il traguardo della Francia, per aver lanciato Ariane6 dGuyanacon a bordo un satellite costruito in Francia a uso esclusivo militare». Una ripetizione ridondante di Francia che ben si presta a sottolineare quella che, secono, è una contraddizione intrinseca a quanto sosteneva. «La tecnologia italiana di nuovo protagonista nello spazio», aveva scritto il ministro citando proprio laAriane6, satellite spialanciato giovedì 6 marzo in orbita.