Andrea Prospero morto a Perugia, si indaga su doppia vita dello studente

È trascorso un mese e mezzo dalla morte die sono ancora tanti i misteri sullouniversitario di Lanciano, in provincia di Chieti, iscritto a Informatica all'Università degli studi di, dove è stato trovato senzain un appartamento del centro. Secondo l’autopsia la morte del 19enne è avvenuta in seguito all'assunzione eccessiva di psicofarmaci e oppioidi. Intanto vanno avanti le indagini della polizia coordinata dalla Procura del capoluogo umbro che in quella stanza vicino al cadavere ha ritrovato cinque cellulari, 60 sim telefoniche, tre carte di credito. Esperto informaticoQuello che emerge è il profilo di un “cracker”, un esperto informatico in grado di muoversi nell’ombra per affari ancora poco chiari. Un quadro di cui la famiglia, padre madre e sorella gemella, non aveva la minima conoscenza.