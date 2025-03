Udine20.it - Andos Udine: visite senologiche gratuite. 8 marzo 2025

Leggi su Udine20.it

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Comitato di(Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) organizza una serie di iniziative dedicate alla prevenzione e alla solidarietà, coinvolgendo la comunità in un momento di sensibilizzazione e supporto.Il calendario ideato per l’8comincia la mattina con una preziosa opportunità per la salute delle donne: la dottoressa Serena Bertozzi sarà a disposizione per effettuarepresso la sedeal primo piano (area rosa) del Città Fiera. Un’occasione importante per promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno.Nel pomeriggio, l’Area Rosa del Città Fiera ospiterà, dalle 15.30 alle 18.30, l’iniziativa “Colori per la Speranza: L’arte che sostiene le donne”, un evento speciale dedicato all’arte e alla solidarietà.