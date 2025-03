Lanazione.it - Ancora violenza in ospedale: Grosseto, infermiera aggredita da un paziente

, 7 marzo 2025 –un’aggressione contro il personale sanitario. È successo nel pomeriggio di oggi, 7 marzo, al pronto soccorso dell’Misericordia di. Un’è statada un giovane uomo che le ha causato ferite e contusioni, per fortuna non gravi. L’uomo era stato fermato dalla polizia aperché in stato di agitazione. Richiesto l’intervento del 118, il giovane è stato portato con un’ambulanza al pronto soccorso. Qui, al suo risveglio, si sarebbe scagliato contro l’colpendola più volte. Sul posto sono arrivati i carabinieri e la polizia. Non si ferma dunque la piaga dellain. In base ai dati dell'Osservatorio regionale rischio aggressioni, in Toscana nel 2024 si sono registrate 2.436 aggressioni: 1847 verbali, 494 fisiche e 95 a danno di strutture.