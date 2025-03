Sololaroma.it - Ancora Shomurodov, la Roma sorride: Ranieri ha il suo uomo in più

La vittoria in rimonta per 2-1 con l’Athletic Bilbao è stata l’ennesima prova di forza della, da inizio 2025. I giallorossi sono andati in svantaggio per via del gol di Inaki Williams ma sono stati abili a rimanere in gara fino all’ultimo minuto. Il primo dei due testa a testa con i baschi è andato in porto e servirà confermarsi al ritorno, in un ambiente come il San Mamés che definire ostico è utilizzare un eufemismo. Anche da questo successo illustro, Claudioha potuto raccogliere alcuni segnali positivi. Uno di questi riguarda un gregario, un giocatore che ha lavorato nell’ombra ritagliandosi il suo spazio.Stiamo parlando, ovviamente, di Eldor, che ha siglato il definitivo 2-1 nella serata di ieri con i biancorossi lanciando in orbita i capitolini. L’uzbeko è entrato al 71? al posto di un Artem Dovbyk che non ha convinto dal primo minuto ed ha lasciato il segno, dando prova di star vivendo un periodo di forma estremamente positivo.