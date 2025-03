Lanazione.it - Ancora il mese dell’udito: a marzo screening e visite gratuite nelle farmacie

San Giuliano Terme (PI), 72025 - Un'analisi gratuita in farmacia per identificare il calo dell'udito e prevenire le condizioni patologiche ad esso correlate come ipoacusia e sordità e una coppia di apparecchi acustici in donazione. Questa è l'iniziativa proposta dagli specialisti di Centro Udito e attiva per tutto ildiper i cittadini di Pisa e San Giuliano Terme. Ildell'udito è un'iniziativa dell'OMS che mira alla promozione di iniziative utili a sensibilizzare la popolazione mondiale sull'importanza di conoscere i rischi generati nel tempo da un calo dell'udito non trattato. Questi infatti sfociano, come già molte volte ribadito, quasi sempre nell'isolamento progressivo dal mondo esterno e dalla perdita delle autonomie, oltre al rischio aumentato di sviluppare declino cognitivo precoce e depressione.