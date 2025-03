Ilgiorno.it - Anche il sindaco per salutare l’arcivescovo

Leggi su Ilgiorno.it

Prima di partire per la Calabria, dove papa Francesco lo ha nominato nuovo Arcivescovo di Crotone, passerà dai suoi luoghi del cuore. E non poteva tralasciare Monza, la prima città dove aveva cominciato a esercitare il proprio ministero appena ordinato sacerdote e dove era rimasto per 11 anni, ricoprendoil ruolo, oltre che di coadiutore della parrocchia di San Biagio, di direttore delle scuole parrocchiali del quartiere e coordinatore della pastorale giovanile monzese tra il 2003 e il 2011. La città di Monza accoglierà il nuovo Arcivescovo di Crotone-Santa Severina, Alberto Torriani, per un pomeriggio e una serata di festa. L’appuntamento è per domani nella parrocchia di San Biagio, quandotornerà a Monza per celebrare una messa, prima di una cena conviviale. Ad accoglierlo per un saluto istituzionale e per porgergli le felicitazioni della città di Monza presso la Rotonda di San Biagio, dalle 17.