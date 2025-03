Lanazione.it - Anche il liceo classico e musicale “Francesco Petrarca” di Arezzo firma l’accordo “Zero Spreco EDU“ di Aisa Impianti

, 7 marzo 2025 –il” diEDU“ dis.p.a per il progetto di educazione su economia circolare, ambiente e salute rivolto agli studenti dei trienni. Si tratta di un ciclo di lezioni sui temi come tecnologie per il trattamenti dei rifiuti, educazione alimentare, educazione alla salute, impatti sanitari derivanti dalle tecnologie di trattamento dei rifiuti, gestione della raccolta differenziata, astronomia. Gli approfondimenti saranno affidati a docenti universitari, esperti, nutrizionisti e i tecnici di, che incontreranno in presenza gli studenti presso l’istituto. Successivamente i ragazzi saranno coinvoltiin visite al polo tecnologico di San Zeno e all’osservatorio astronomico.