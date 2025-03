Iodonna.it - Anche ad Amazon ne sono convinti: il regista di "Oppenheimer" sarebbe perfetto. C'è un solo problema

James Bond è in cerca di un nuovoe Hollywood trattiene il fiato: sarà finalmente il turno di Christopher Nolan? L’indiscrezione arriva da The Wrap e infiamma i fan della spia più famosa del cinema.MGM, ora al controllo creativo del franchise, lo vorrebbe a tutti i costi, ma c’è un ostacolo: il suo fitto calendario. Con il nuovo progetto The Odyssey in lavorazione fino al 2026, il colosso di Bezos si trova di fronte a un dilemma: accelerare la produzione con un altroo aspettare Nolan, forte di un record al botteghino e di una visione autoriale inconfondibile? La posta in gioco è altissima e la decisione – chiusa ormai l’epoca di Daniel Craig nei panni della spia al servizio di sua maestà – potrebbe cambiare il destino di 007. Sul set di «007 – No Time To Die» guarda le foto Christopher Nolan e James Bond: un incontro scritto nel destinoNon è la prima volta che il nome di Christopher Nolan viene accostato a James Bond.