Bergamonews.it - Anaci Bergamo, torna la Fiera EDIL: gli appuntamenti

Leggi su Bergamonews.it

per il secondo anno sarà presente come espositore e come relatore ad alcuni incontri formativi alla2025, al polo fieristico di.Uno tra glipiù attesi dalle imprese bergamasche e dagli addetti del settore, laè un momento di condivisione, di scambio e di ricerca di nuove tecnologie al servizio anche del condominio.È quindi con entusiasmo chesi appresta ad esporre i propri servizi offrendo anche un contributo fattivo sul piano formativo.Saranno tre gliin cui i membri del Centro Studisaranno presenti come relatori:Venerdì 21 marzo dalle 10 alle 12 gli interventi vertono su ‘Il Rendiconto Condominiale nella Norma UNI 10801:2024’, a cura del TesoriereNazionale Dott. Giuseppe Merello e “Il Compenso dell’Amministratore”, a cura dell’Avv.