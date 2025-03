Game-experience.it - AMD FSR 4 è stato sviluppato insieme a Sony PlayStation, è ufficiale

AMD ha confermato ufficialmente che la sua nuova tecnologia di upscaling, l’FSR 4, è stata sviluppata in collaborazione con. La notizia è stata diffusa direttamente da AMD attraverso un post su X, confermando che questo sviluppo è il risultato del progetto congiunto Amethyst, iniziato nel 2024. Questa partnership segna un passo importante per l’upscaling basato su intelligenza artificiale, con l’obiettivo di offrire miglioramenti significativi nella qualità visiva e nelle prestazioni dei giochi su PC e console.Il progetto Amethyst, avviato verso la fine del 2023, ha permesso di creare architetture di intelligenza artificiale ad alte prestazioni, utilizzabili liberamente su diverse piattaforme, inclusi PC, console e cloud gaming. Questa collaborazione ha portato allo sviluppo di modelli IA avanzati per FSR 4, rendendolo un aggiornamento fondamentale rispetto ai suoi predecessori.