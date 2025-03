Inter-news.it - Ambrosini moderato: «Inter ha fatto il suo dovere col Feyenoord. Il giusto!»

Massimosi è espresso sulla vittoria esterna dell’contro ilcon il punteggio di 2-0. Di seguito le sue parole.IL RAGIONAMENTO – Massimoha parlato a Radio TV Serie A del match tra ile l’conclusosi con il punteggio di 0-2. L’ex calciatore ha sottolineato come i nerazzurri abbiano“il proprio” portando a casa una vittoria fondamentale per guardare con speranza al ritorno degli ottavi di finale di Champions League: «Ho visto una squadra quadrata, non ancora tornata ai livelli di gioco e condizione atletica di un mese fa, che haquel che doveva fare. Ha contenuto bene una compagine che aveva l’entusiasmo dei primi minuti, poi dopo il gol la partita è cambiata. I nerazzurri hannociò che dovevano fare, il, nel match esterno vinto contro il».