Ambientato in Sicilia, il film racconta la storia di un pizzaiolo indebitato che torna al paesello per riscuotere l'eredità

Una boccata d’aria – in onda questa sera in prima tv alle 21.20 su Rai 2 – ha come protagonista Aldo Baglio (che ne è anche sceneggiatore), storico membro del trio comico composto anche da Giovanni Storti e Giacomo Poretti. La trama ruota attorno a un(Baglio) cheinper vendere un casolare lasciatogli indal padre. Una commedia dolceamara non perfettamente riuscita ma che può contare sulla forza comica del suo protagonista. Aldo, Giovanni e Giacomono al cinema sognando Sanremo X Leggi anche › Da “Johnny Stecchino” a “Smetto quando voglio”, le 15 commedie più divertenti su Netflix e Prime Una boccata d’aria, la trama delsu Rai 2A causa di problemi economici, Salvo (Aldo Baglio) sta per perdere la pizzeria che gestisce a Milano.