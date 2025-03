Sport.quotidiano.net - Amarezza Palladino. "Approccio sbagliato. Sì, siamo tutti delusi»

Amareggiato, forse anche un po’ sorpreso da un secondo tempo troppo sottotono. Raffaeleanalizza così la sconfitta con il Panathinaikos. "Abbiamo fatto un buon primo tempo, nonostante l’non sia stato come volevamo. Presi i due gol, poi c’è stata una grande reazione della squadra e abbiamo messo in difficoltà gli avversari.andati 2-2, il gol annullato, poi inspiegabilmente c’è stato questo secondo tempo con undi nuovoe abbiamo preso il terzo gol. Sono dispiaciuto perché i ragazzi nello spogliatoio erano i primi a essere carichi, a voler fare meglio anche del primo tempo. Ciun po’ innervositi, perché loro perdevano tempo, cifatti trascinare dalla partita. Non dev’essere un alibi, ho visto i ragazzi un po’ troppo nervosi. In ogni caso non è finita, c’è il ritorno, ho visto la squadra delusa ma carica: sono vogliosi di ribaltare il risultato".