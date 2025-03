.com - Alvaro Soler torna con il nuovo brano Con calma

Conè ilsingolo di, la perfetta colonna sonora per le spensierate giornate estiveÈ uscito oggi, venerdì 7 marzo, Con, ilsingolo di, la perfetta colonna sonora per le spensierate giornate estive che si avvicinano. Dopo i successi radiofonici Te Imaginaba e Cero, e ilDicen dello scorso anno, Conanticipa l’uscita di unalbum in studio a cui l’artista sta già lavorando intensamente, come dimostrano i contenuti condivisi sui suoi canali social. Di recente, infatti, ha pubblicato un trailer misterioso intitolato El Camino, che lascia intuire grandi novità in arrivo per tutti i suoi fan.ci invita a non lasciare che il passato ci imprigioni, ma a guardare avanti con serenità. Il testo descrive quella sensazione di accettazione e pace interiore che si prova quando si è venuti a patti con le esperienze e i ricordi del passato.