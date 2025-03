Altro che Milan | il futuro di Conte è già deciso

Leggi su Sportface.it

C’è ilneldi Antonio? Probabilmente no, i programmi dell’attuale tecnico del Napoli sono altri. C’è l’annuncio!Antonioè il principale artefice della scalata del Napoli, protagonista di una stagione clamorosa che ha visto gli azzurri a lungo in testa alla classifica e ora a -1 dall’Inter. Nonostante una rosa non molto folta numericamente, il decimo posto da cui si ripartiva, una serie di infortuni e la cessione di Kvara, i partenopei sono ancora lì e si candidano ad essere una forte indiziata per conquistare il tricolore, considerando come il calendario da qui a fine stagione sia in discesa.Il Napoli non avrà le coppe e dovrà affrontare undici squadre tutte già battute all’andata. Inoltre dopo i prossimi match con Fiorentina,e Bologna, il finale sarà contro rivali che occupano tutti la parte destra della classifica.