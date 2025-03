Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, no all' assicurazione obbligatoria per le imprese

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mi rendo conto di quanto sia vergognoso il fatto di aver resol'contro le alluvioni per leproduttive romagnole. Dopo il danno subito, anche per poca cura del territorio (ma questo i politici non lo ammettono) la Grande Beffa. Così entro il 31 Marzo le, che ancora aspettano gli aiuti (quelli aspetta e spera) devono far fronte ad ulteriori spese. Grazie Regione Emilia Romagna. Mauro Benassi