Calcionews24.com - Allenamento Atalanta: Hien vicino al rientro contro la Juve, ma si ferma un altro giocatore. Le ultime da Zingonia

Leggi su Calcionews24.com

, miglioramenti da parte di Isak(con laci sarà), dall’altra siaddirittura Daniel Maldini. LedaNovità molto importanti in casadopo la sessione odierna a: tra miglioramenti e nuovi stop in vista della garala. Il difensore Isakè ritornato parzialmente in .