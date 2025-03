Calciomercato.it - “Allegri verrebbe subito”: annuncio a sorpresa sul ritorno in Serie A

Rivelazione interessante sul futuro di Massimiliano: ipotesi inattesa nel nostro campionatoNel valzer delle panchine che a breve ripartirà, uno dei nomi più caldi è quello di Massimiliano. Dopo un anno ai box, il tecnico livornese si prepara a tornare in sella e attende la giusta opportunità per ricominciare. Inevitabilmente, vista la sua grande esperienza, si tratta di un profilo che può fare comodo a diversi club importanti, tra quelli che stanno pensando di cambiare allenatore.“”:sulinA – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Sulle pagine di Calciomercato.it, abbiamo analizzato, in questi giorni, gli scenari relativi al futuro dell’ex tecnico della Juventus.sarebbe in attesa di una chiamata da Milan o Inter, prioritariamente, sognando una panchina importante e avendo l’obiettivo, a titolo personale, di stare a Milano per motivi familiari.