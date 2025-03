Salernotoday.it - Allarme furti nel salernitano, il prefetto: "Il 70% commessi da persone provenienti da fuori provincia"

Leggi su Salernotoday.it

"No alle ronde, sì al controllo di vicinato". Ildi Salerno, Francesco Esposito, a margine della presentazione del progetto "Guida per la tua vita", è intervenuto sul temadopo i numerosi casi registrati negli ultimi giorni in vari punti dellache hanno destato non poco.