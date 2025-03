Tpi.it - “Allacciate le cinture”: il documentario sul viaggio di “Io Capitano” in Senegal arriva su Rai Play

Leggi su Tpi.it

Uno dei film più significativi degli ultimi tempi è senz’altro “Io” di Matteo Garrone. Una moderna odissea, il sogno di due ragazzi come tanti che vogliono potersi spostare liberamente, migliorare le proprie condizioni di vita, scoprire l’Europa. La durissima traversata del deserto, le torture nei centri di detenzione in Libia, le insidie del mare. Il film, candidato agli Oscar, ha raccontato in maniera inedita il dramma dell’immigrazione clandestina dal continente africano, accompagnando lo spettatore in tutte le fasi di questo “”, osservato dal punto di vista dei migranti, veri eroi contemporanei.Una pellicola potente e necessaria, che grazie alla carovana di cinema itinerante promossa dalla Fondazione Cinemovel è stata portata nei mesi scorsi nelle città, nelle periferie, nelle scuole e nelle comunità più remote del, in quei luoghi cioè dove sono nate le storie che hanno ispirato il film.