Alla Pinacoteca Provinciale di Salerno la presentazione del progetto Smart Artwork

Mercoledì 12 marzo alle 10:45, presso ladi, verrà presentato il, un’iniziativa finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma Next Generation EU e dal Ministero della Cultura.Ilintroduce un’innovativa guida digitale che sfrutta tecnologie avanzate per migliorare l’esperienza di visita delle opere esposte, rendendo l’arte più accessibile e interattiva.Tecnologia BEACON per un’esperienza immersivaIl cuore del sistema è rappresentato dtecnologia BEACON (Bluetooth Low Energy), che permette aphone, tablet e altri dispositivi, previa instzione dell’app dedicata, di attivare contenuti multimediali semplicemente avvicinandosi alle opere esposte. La fruizione digitale include audioguide disponibili in italiano e inglese, garantendo un’esperienza personalizzata e intuitiva.