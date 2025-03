Bergamonews.it - Alla Biblioteca Angelo Mai “Filippo Lussana: una figura poliedrica tra scienza e arte”

Bergamo. All’interno dell’iniziativa “Domenica ore 10.00”, che prevede l’apertura dell’Atrio scamozzianocittadinanza tutte le domeniche, viene inaugurata domenica 9 marzo la mostra dal titolo: unatra, realizzata dagli studenti della 5a N del Liceo Scientifico statale “” di Bergamo, Nicolò Ingoglia e Ludovica Longhi, in collaborazione con la prof.ssa Maria Imparato e con l’aiuto dell’intera Comunità scolastica e del personale della.Saranno esposte sia opere a stampa e cd’archivio conservati in Civica, sia oggetti appnenti al Liceo intitolato all’illustre intellettuale e scienziato bergamasco.L’iniziativa, nata graziespontanea volontà degli studenti quale naturale prolungamento degli eventi organizzati in occasione del Centenario della fondazione dell’Istituto, avvenuta nel 1924, è dedicata a studenti e cittadini perchè si rivedano nelladi, lo ricordino e si ispirino al suo metodo,sua memoria esua passione per unire dialetticamente