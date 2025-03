Oasport.it - Alice Mangione non si accontenta: “In finale nulla è impossibile, porte aperte…”

Dopo aver rischiato in mattinata l’eliminazione nelle batterie (passando il turno con un pizzico di fortuna grazie alla squalifica della britannica Amber Anning),si inventa una rimonta pazzesca in semie conquista il pass per l’ultimo atto dei 400 metri ai Campionati Europei indoor di atletica 2025, in corso di svolgimento ad Apeldoorn.La primatista nazionale del doppio giro di pista al coperto, penalizzata da una corsia di partenza sfavorevole (la numero 2), ha disputato una gara intelligente dal punto di vista tattico facendo sfogare le sue avversarie dirette per la qualificazione ed effettuando il doppio sorpasso decisivo in uscita dall’ultima curva per agguantare il terzo e ultimo posto utile per volare incon il tempo di 52.67.“Stamattina sono stata un po’ male.