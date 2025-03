Lapresse.it - Alex Marangon, sul corpo segni di colluttazione. L’autopsia sul giovane morto dopo rito sciamanico

Leggi su Lapresse.it

Tracce disul: è quanto emerge dalla relazione del medico legale condotta suldi, il 25enne di Marcon, in provincia di Venezia, trovatosu un isolotto del Piave, il 2 luglio dello scorso anno, spadalla notte del 29 giugno,la sua partecipazione a una festa sciamanica, nell’abbazia di Vidor.Nelsuldel ragazzo – che LaPresse ha potuto visionare – viene evidenziato che non è possibile escludere che le lesioni riscontrate suldel ragazzo abbiano avuto una diversa natura “ad esempio un calcio ricevuto durante una”. “La morte del ragazzo è dovuta a insufficienza cardiorespiratoria acuta terminale, conseguente a trauma cranico”.La dinamica del suicidio per precipitazione, per il consulente della Procura di Treviso, appare “maggiormente compatibile” con le lesioni ritrovate sul