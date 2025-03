361magazine.com - Alessandra Amoroso mamma? Il gossip impazza: «Aspetta una bambina con Valerio Pastore»

Le voci sulla gravidanza disi fanno sempre più forti: la cantante sarebbe in attesa di una, e ilsul nome scelto sta facendo impazzire i fanIl mondo delnon si ferma mai e adesso a tenere banco ci sono le voci su, che sarebbe in dolce attesa del suo primo figlio. Secondo le ultime indiscrezioni, la cantante pugliese aspetterebbe una, prevista per settembre e sembra che la piccola possa chiamarsi «Penelope Maria», un nome che ha già fatto sussultare i fan.A far scatenare il chiacchiericcio è stata Deianira Marzano, che ha diffuso sul suo profilo social quello che sembra essere il nome scelto per la piccola, aggiungendo pepe alla già rovente situazione. La rivelazione ha subito attirato l’attenzione di tutti, dando vita a una vera e propria caccia al, con i fan che si sono scatenati a fare congetture sulla gravidanza e sulla futura