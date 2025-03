Bergamonews.it - Aler, 380mila euro per i servizi sociali nei quartieri più vulnerabili di Bergamo: “Presenza costante sul territorio”

. Potenziamento deidi supporto sociale e presidio territoriale nelle aree residenziali piùdella città., Lecco e Sondrio ha ottenuto un finanziamento di oltreattraverso un bando di Regione Lombardia che assegna fondipei destinati a progetti nell’ambito della Casa e Housing sociale.L’erogazione dei finanziamenti rientra nel programma regionale “Modelli diterritoriali integrati per l’attivazione sociale e il potenziamento didi accompagnamento all’abitare di persone in condizioni dità”, diviso in due linee di intervento: da un lato, il potenziamento deidi sostegno all’abitare per le persone in condizioni dità; dall’altro, l’erogazione di contributi agli inquilini delle casein condizioni di difficoltà, sostenendoli nel pagamento del canone di affitto e delle utenze.