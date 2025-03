Ilrestodelcarlino.it - Alceo, 50 anni a tutto gusto: "Il premio? Mi fa piacere. Forse l’avrei meritato già qualche anno fa"

Ieri mattina in Comune il ristoratoreRapa è stato premiato dal sindaco Andrea Biancani. Biancani gli ha consegnato un attestato "Il plauso della città" per gli oltre 50di attività di un ambasciatore illustre dell’enogastronomia del territorio, della convivialità e dell’imprenditoria declinata alla buona tavola.si è presentato in Comune accompagnato dalla moglie Grazia e dal figlio minore Diego per ricevere l’attestato. "Devo ammettere – diceal termine della cerimonia – che questo sindaco è simpatico, è un entusiasta ed è concreto. Mi piace". Ma è vero che ti è scesa un lacrimuccia durante la premiazione? "No, non è vero anche perché non ho più l’età per queste cose. E’ il bello dell’età avanzata, il gradino in più. Anzi". Anzi cosa? "A dirla tutta questoarriva anche un po’ in ritardo perchéme lo sareifa".