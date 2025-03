Justcalcio.com - Alavés – Villarreal: Che ora e dove vedere il gioco sportivo di Laliga EA oggi

2025-03-07 20:36:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:Si affacciano sabato 8 marzo, alle 16.15 (programma peninsulare spagnolo), allo stadio di Mendizorroza.vuole ottenere una vittoria a casa che non celebra dal 1 ° novembre, troppo tempo fa, per cercare di uscire da posizioni di discesa che bruciano sempre di più. Di fronte, un villaggio ansioso di giocare dopo il rinvio di lunedì e in piena caccia atletica per il quarto posto.A che ora è l’il giorno 27 diEA SportsLa partita trasi giocherà sabato 8 marzo alle 16.15 (programma peninsulare spagnolo).glidel 27 ° diEA SportsLa partita trail giorno 27 diEA Sports può essere vista in televisione in diretta attraverso il canale Movistar