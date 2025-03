Lanazione.it - Al Verdi di Montecatini i PanPers: riflettere e ridere del politicamente corretto

Leggi su Lanazione.it

Terme (Pistoia), 7 marzo 2025 – Perun po’ di noi, di queste stagioni di, con principi buoni ma tante, troppe storture, ecco il duo comico: stasera venerdì 7 marzo, dalle 21, al TeatrodiTerme, Andrea Pisani e Luca Peracino ci propongono “Bodyscemi”, ove si parlerà di molto, se non di tutto, dal cambiamento climatico ai conflitti globali, dalle farine di insetti alle intelligenze artificiali. C’è chi in tutto questo vede l’apocalisse e chi invece l’occasione per sdrammatizzare un mondo sempre più grottesco. Ne parliamo con Luca Peracino, attore nato a Pietà, nelle vicinanze de La Valletta, la capitale di Malta. Bodyscemi è l’occasione per? “Persulla domanda che spesso pongono ai comici: come ve la passate in questo periodo di, nel quale non si può dire più nulla? Abbiamo pensato di ragionare su questo mondo, di analizzarne tutte le sue sfaccettature, di discutere dei vari temi per smontarli.