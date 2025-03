Primacampania.it - Al Teatro CortéSe di Napoli un omaggio a Libero Bovio

– Nel cuore di, tra le pieghe di una memoria artistica mai sopita, ildei Colli Aminei si prepara ad accogliere, domenica 9 marzo alle ore 18:00, uno spettacolo che celebra la grandezza di un poeta e paroliere che ha saputo scolpire la lingua napoletana nell’eternità della canzone:. Il titolo, “Don LIBERATO Live!”, non è soltanto un, ma una dichiarazione d’intenti: restituire vitalità a un autore che, pur avendo lasciato questa terra nel 1942, continua a pulsare nell’anima di. A guidare questo viaggio tra parole e note è Gianfranco Gallo, attore, autore e regista dalla spiccata sensibilità interpretativa, il quale si assume il compito non facile di rendere giustizia alla complessità umana e artistica di. Ad accompagnarlo, in un ensemble che coniuga tradizione e modernità, il percussionista Ciccio Merolla, la raffinata voce di Lisa Imperatore e la maestria al pianoforte del Maestro Luigi Esposito.