Lanazione.it - Al Comune tre beni sequestrati. Avranno una destinazione sociale

La nuova vita deiconfiscati alla criminalità organizzata servirà alla comunità. Ildi Sarzana ha inserito a patrimonio dell’ente due terreni e un immobile con decreto firmato dal direttore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e ladeie confiscati alla criminalità organizzata di Milano il prefetto Maria Rosaria Laganà. Nello specifico si tratta di un parcheggio dotato di una ventina di posti auto su via Cisa, a poche centinaia di metri dal centro storico, che verrà destinato a uso pubblico gratuito. Un’area utile anche perchè collocata in un quartiere abitato e con diverse attività commerciali. Un altro terreno in via Triboni invece verrà destinato alla realizzazione del progettodi agricoltura realizzando alcuni orti favorendo così anche l’integrazionecoltivando fiori, frutta e ortaggi.