Panorama.it - AI, minori e rischi digitali: chi protegge i nostri figli?

Leggi su Panorama.it

parlano con un’intelligenza artificiale. e noi non ne sapevamo nulla. Ma quanto può influenzarli una conversazione con un chatbot? E quali sono idi questi strumenti, soprattutto quando un’AI diventa il loro confidente?In questo episodio di Dirottare il Futuro, analizziamo i nuovi obblighi introdotti dal Digital Services Act perre ionline e la domanda più importante resta: chi ha davvero la responsabilità dirli? Spoiler: noi.Scopri quali sono i nuovi obblighi delle piattaformee cosa possiamo fare, come genitori e professionisti, per garantire ai più giovani un futuro digitale più sicuro. Ascolta l’episodio e unisciti alla conversazione!