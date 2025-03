Ilgiorno.it - Aggredita per rapina nel giorno del compleanno

Non proprio il regalo più gradito, per usare un eufemismo, per il suo settantatreesimo. La donna, che proprio due giorni fa ha festeggiato gli anni, è statada un uomo, che l’ha strattonata e l’ha spinta a terra per strapparle la borsetta. Lei, però, ha opposto resistenza, richiamando anche l’attenzione di due passanti: il loro contributo si è rivelato decisivo per consentire alla polizia di arrestare l’aggressore, un ventinovenne italiano, e di indagare la fidanzata di 21 anni che era insieme a lui. Stando a quanto ricostruito, il raid è andato in scena mercoledì mattina in via Euripide: lì la neo settantatreenne è stata spinta alle spalle e malmenata; per fortuna, non ha riportato gravi conseguenze. All’assalto hanno assistito un quarantatreenne e un quarantacinquenne, che hanno cercato di bloccare lo scippatore.