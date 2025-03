Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, De Martino sconvolge il pubblico: "A voi questo sembra trentino?". E subito dopo... | Video

Riflettori accesi nello studio di. Come ogni sera. Arriva il momento di Stefano De, del gioco dei pacchi, della fortuna e del Dottore. Insomma arriva il momento del game-show di Rai 1 che ogni sera tritura la concorrenza in termini di share. La puntata in questione è quella di venerdì 7 marzo. A misurarsi con la sorte tocca a Maria, in rappresentanza dell'Umbra - è di Santa Maria degli Angeli, frazione di Assisi, provincia di Perugia - ed è di origini spagnole, andaluse per la precisione. Sposata, due figli, ad accompagnarla adecco la suocera, Gabriella. Una scelta peculiare, ma le due sono affiatatissime. Le due scelgono per iniziare il gioco il pacco 11 e Thanat porta come piatto tipico lo scamorzone. Dechiama la concorrente Maria Josè. I primi due pacchi non portano bene: in fumo i 10mila e i 20mila euro.