Affari di famiglia | la rete di Donald Trump in Medio Oriente

Il mondo intero è rimasto ipnotizzato dal video generato da un’intelligenza artificiale e ripubblicato dal presidente degli Stati Uniti, dove si vede una Gaza immaginaria ricostruita a sua immagine e somiglianza, “Gaza” per l’appunto. Statue dorate del presidente, hotel che portano il suo nome, lui e Netanyahu che bevono un cocktail in spiaggia, mentre scorrono le immagini di una nuova Striscia più simile a Miami nel look che a qualsiasi altra città costiera del Mediterraneo. Al di là dell’assenza di ogni coerenza narrativa in quelle immagini, impossibili da analizzare con gli strumenti della razionalità e che trasformano la tragedia palestinese in spettacolo e il dolore della popolazione gazawita in merce, senza rispettare alcun codice etico, morale e ignorando ogni confine della decenza umana, il messaggio che si cela nel video è uno: gli Stati Uniti sono qui per restare e Gaza sarà casa nostra.