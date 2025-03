Tvplay.it - Affare fatto, il Milan fa cassa: arrivano 15 milioni di euro

Comunicazione già arrivata alper 15di, tutto come previsto Non c’è pace per il. Dopo la sconfitta con la Lazio che ha pregiudicato forse definitivamente la rimonta verso il quarto posto Champions, ecco il presunto sfogo di Sergio Conceicao, svelato da un suo collaboratore, sul mancato sostegno nei suoi confronti da parte di dirigenza e squadra., ilfa15di– Tvplay.it (Foto LaPresse)L’allenatore rossonero ha smentito tutto alla Gazzetta dello Sport alla vigilia del match di campionato contro il Lecce nel quale dovrebbe lasciare in panchina Hernandez, Leao, Gimenez e Fofana, un ulteriore indizio, stavolta concreto, dell’aria che tira aello. Un altro ko su un campo che nelle ultime stagioni si è rivelato inespugnabile per ilpotrebbe far precipitare ulteriormente la situazione, accelerando quello che sembra un epilogo già scritto a fine stagione ovvero il cambio di allenatore.