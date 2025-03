Zonawrestling.net - AEW/WWE: Possibile testa a testa tra Double Or Nothing e NXT Battleground a maggio

Leggi su Zonawrestling.net

AEW e WWE potrebbero, ancora una volta, ritrovarsi a rivaleggiare direttamente nel corso del prossimo mese di. Infatti, due eventi delle federazioni potrebbero andare in onda lo stesso giorno e quindi dare vita ad una battaglia di ascolti. La federazione di Tony Khan ha in programmaOr, uno dei principali eventi dell’anno della Compagnia, il 25presso la Desert Diamond Arena di Glendale, Arizona. Ebbene l’evento AEW potrebbe andare in sfida diretta con evento NXT.Sfida diretta?Secondo quanto evidenziato da WrestleVotes Radio, la WWE sta pianificando un weekend ricco d’azione per il prossimo. Infatti, il 24dovrebbe tenersi Saturday Night’s Main Event e il 25NXTcon entrambi gli show, e forse anche Raw del 26, di scena a Tampa, Florida.