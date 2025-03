Ilfattoquotidiano.it - “Adesso faccio sesso con gli uomini anziani ricoverati in case di cura per beneficenza”: la star di OnlyFans Lily Phillips alza l’asticella delle sfide sessuali

Provocazione o verità? Non lo sapremo mai. Ma c’è chi mette la mano sul fuoco sulla controversa porno, che hatosue “” e ha dichiarato di andare a letto con gliindi. Nello specifico la 23enne ha recentemente fatto un salto in una casa diamericana per incontrare uno dei suoi fan più, l’82enne Steve.Indossando solo una minigonna e un cardigan che metteva in mostra la sua scollatura,ha posato per un selfie con l’anziano felicissimo, che ha usato il suo deambulatore per fare una foto con lei.ha anche assito i fan, su TikTok, che ha fatto “divertire” anche due amicidel signor Steve.“Quando ho detto che non mi danno fastidio i ragazzi di qualsiasi età, di qualsiasi taglia, lo pensavo davvero”, ha dichiarato la modella hard.