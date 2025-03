Spazionapoli.it - Addio Kvara, l’ex azzurro spiazza: il retroscena chiama in causa anche Lavezzi

Sull’ditskhelia dello scorso gennaio bisogna registrare una curiosità davveronte che, di fatto,in.Dopo aver pareggiato contro l’Inter di Simone Inzaghi, il Napoli ha di fronte a sé un’altra squadra importante del nostro campionato. Domenica prossima, infatti, arriverà allo Stadio Diego Armando Maradona la Fiorentina di Raffaele Palladino.Il Napoli, visto il contro tra l’Inter ed il Monza, ha l’obbligo di battere i viola. Tuttavia, in attesa della gara contro il team toscano, in casa azzurra bisogna registrare un importantesutskhelia svelato da un ex giocatore.Dzemaili: “non poteva uscire per strada.? Non stava più bene al Napoli”Blerim Dzemaili, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘RSI’, ha infatti parlato così di Khvichatskhelia:“non poteva uscire per strada, visto che si bloccava la città di Napoli.