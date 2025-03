Metropolitanmagazine.it - Addio a Robert Fliri: nel 2000 aveva lanciato la scarpa Vibram a cinque dita

Si chiamava, e a lui si deve l’invenzione delle scarpe a 5, le cosiddette. Una rivoluzione nel campo delle calzature, adatte per sotenere ergonomicamente il piede. Purtroppo il designer si è spento in un tragico incidente in montagna che gli è costato la vita: ad annunciarlo è la stampa nazionale.Morto, l’inventore delle scarpeL’aziendaha dato la notizia in una nota, ricordando con affetto il designer. “ha sempre creduto nella libertà del movimento e nella connessione autentica con la natura. La sua visione lo ha portato a immaginare un nuovo modo di camminare, più naturale e armonioso nel mondo. Grazie alla sua collaborazione conquesta intuizione è diventata realtà, trasformandosi in un’innovazione che ha cambiato la percezione del movimento per le persone in tutto il mondo”, si legge nel comunicato di